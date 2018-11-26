26 ноября 2018



В ДТП под Орлом погибли четыре человека

ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и пассажирского автобуса произошло около пяти вечера 24 ноября на восьмом километре автодороги Р-119 «Орел — Тамбов».

Произошло столкновение легкового автомобиля Фольксваген «Пассат»,  грузового автомобиля ДАФ и рейсового автобуса ПАЗ,  следовавшего по маршруту: «Орел Ливны».

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, всего в автобусе  находилось 22 человека, из них один водитель.

В автобусе и грузовом автомобиле пострадавших нет. В легковом автомобиле Фольксваген «Пассат» находилось четыре человека, водитель и три пассажира, все они погибли.

12 пассажиров автобуса были отправлены в Ливны дополнительным автобусом «Орел — Ливны». 9 пассажиров убыли с места ДТП попутным транспортом.

Спасатели производили деблокировку погибших из автомобиля.

На месте происшествия работали сотрудники техногенной группы областной Поисково – спасательной службы, СПСЧ, оперативная группа ЦУКС ГУ, оперативная группа Орловского  местного пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа администрации Орловского района, ГИБДД.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2018 в 11:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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