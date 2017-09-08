В ДТП в Орловском районе погибли два человека

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Авария произошла 17 ноября в Орловском районе.

Около девяти вечера на 393 км автодороги М-2 «Крым» водитель автомобиля «Ауди» 1992 г.р., совершая обгон грузового автомобиля «ДАФ», выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автомобилем «Кия», после чего «Кия» столкнулся с автомобилем «ДАФ».

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Кия» 1983 г.р. погибли на месте ДТП, а трое пассажиров того же автомобиля — женщина 1986 г.р. и двое детей 2008 г.р. — с телесными повреждениями были госпитализированы.

Сотрудники полиции по факту аварии  проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2017 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 111

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