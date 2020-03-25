В ДТП в Свердловском районе погибли два человека

Столкновение автомобилей «Нива» и «Мерседес» произошло сегодня около 10 часов на 12 километре автодороги «Змиевка — Глазуновка – Тросна».

Предварительно установлено, что водитель 1984 г.р., управляя автомобилем «Нива», следовал со стороны г. Орла в направлении поселка Глазуновка и в районе 12 км допустил выезд на «встречную» полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1970 г.р.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте. Пассажир «Мерседеса» доставлен в Змиевскую ЦРБ.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.