В Думе предложили способ поднять зарплаты в стране

Власть должна взять политику труда в свои руки и начать стимулировать повышение зарплат в экономике, считает глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Россия поднялась до исторических вершин в ряде международных рейтингов финансово-экономической стабильности. В 2020 году рекордные прибыли получили банки, торговые сети, аграрии, строители, энергетики и металлурги. Но, несмотря на рекордные прибыли, бизнес не только не повышает зарплаты, но и наоборот урезает их под предлогом кризиса. Мириться с этой ситуацией дальше нельзя, власть должна принять меры», – сказал он.

«Доходы граждан начали снижаться задолго до 2020 года, а теперь упали до уровня кризисного 2009 года. Со стороны бизнеса это уже не жадность, а безумие. Государство должно вмешаться и лишить любой поддержки предприятия, которые не повышают зарплату рабочим. Я также предлагаю лишить такие предприятия доступа к госконтрактам», – сказал глава партии.

По его словам, также необходимо стимулировать бизнес активнее поднимать зарплаты. «В приоритетном порядке получать поддержку и госконтракты должны те, кто регулярно поднимает рабочим зарплаты выше инфляции. Кроме того, чтобы это мера правильно заработала, надо окончательно запретить заемный труд и наказывать компании, которые выводят рабочих в аутсорсинговые фирмы, а в штате оставляют только руководителей», – заявил Сергей Миронов.