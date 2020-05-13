В «Дворянском гнезде» поставят скульптуру динозавра

Областные власти наконец-то объявлены итоги конкурса на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле. Победителем конкурса стало ООО «ХЭДС ГРУПП», которое и получит денежную премию 400 000 рублей.

Как пояснили организаторы конкурса, проектом-победителем предлагается разбить всю территорию на три ключевые зоны, которые будут отвечать запросам жителей всех возрастов. Сам Парк Победы планируется сделать в большей степени ориентированным на молодое поколение. Там предлагается разместить скейт-парк, спортплощадки и территорию для занятия воркаутом (силовыми упражнениями на турниках и брусьях). Также запланирована развитая сеть велосипедных и беговых дорожек, которая будет продолжаться по всей набережной мимо Дворянского Гнезда к Детскому парку.

«В самом Дворянском Гнезде предлагается объединить территории дома Лескова и Лизы Калитиной, создав единое пространство с центральным входом. Здесь же будет располагаться визит-центр, где каждый посетитель сможет получить карту достопримечательностей и маршрутов по всей территории. Яблоневый сад и липовые аллеи с птичниками будут располагать людей к спокойному отдыху, а в выставочных павильонах можно будет ознакомиться с искусством местных художников. На нижнем уровне вблизи реки Орлик планируется сделать площадь с круглой сценой, которая подойдёт как для больших, так и для малых мероприятий. Также в планах — восстановить пляж и причал, на котором можно арендовать лодку или катамаран. В литературном сквере предлагается создать безбарьерную среду, объединив все музеи в единое пространство. Избавление этой территории от высоких заборов сделает сквер привлекательным для посетителей. Кроме того, запланированы арт-объекты в виде электронной библиотеки с QR кодами и стойками буккроссинга» — говорится в официальном пресс-релизе на портале областной администрации.

К сожалению, как иногородние разработчики проектов, так и варяги-чиновники плохо знакомы с историей Орла. Оставим без комментариев скульптуру динозавра. Могло быть и хуже – в одном из проектов предполагалось поставить девушку с веслом.

А вот про пляж хотелось рассказать поподробнее. Идею восстановления пляжа на Дворянке обсуждали не раз и не два. Все упирается в качество воды. Ежегодно Роспотребнадзор делает заборы воды и направляет ее на исследование. При этом пробы берутся не только в официально разрешенных для купания местах, но и на так называемых «диких пляжах» — необорудованных местах. Год за годом лабораторные исследования показывают одну и ту же картину – вода в Орлике в районе Дворянского гнезда опасна для купающихся. Зачем строить пляж, если на нем никогда не разрешат купаться – вопрос риторический. Тем более, что в Орле уже сделали один вечно закрытый пляж – на Силикатном пруду. Там также никогда не разрешат купаться из-за грязной воды. Кстати, проект-победитель уже вызвал серьезную критику в соцсетях и в СМИ. Вот, например, что пишут о проекте наши коллеги с сайта «Орловские новости».