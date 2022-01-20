В двух клиентских службах орловского Отделения ПФР изменились телефоны

C 1 января 2022 года изменились телефоны для предварительной записи на прием в клиентские службы Отделения ПФР по Орловской области.

Предварительно записаться на прием в клиентскую службу (на правах отдела) в Ливенском районе граждане могут по следующим телефонам: 8 (48677) 7-74-25, 8 (48677) 7-74-26, 8 (48677) 7-74-27.

Запись на прием в клиентскую службу (на правах отдела) в Мценском районе осуществляется по телефону: 8 (48646) 7-53-25.

Cпециалисты проконсультируют граждан в рабочее время: с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16-45, сообщает пресс-служба регионального Отделения ПФР.