20 января 2022



В двух клиентских службах орловского Отделения ПФР изменились телефоны

C 1 января 2022 года изменились телефоны для предварительной записи на прием в клиентские службы Отделения ПФР по Орловской области.

Предварительно записаться на прием в клиентскую службу (на правах отдела) в Ливенском  районе  граждане  могут  по  следующим  телефонам: 8 (48677) 7-74-25, 8 (48677) 7-74-26, 8 (48677) 7-74-27.

Запись на прием в клиентскую службу (на правах отдела) в Мценском районе осуществляется по телефону: 8 (48646) 7-53-25.

Cпециалисты проконсультируют граждан в рабочее время: с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16-45, сообщает пресс-служба регионального Отделения ПФР.

 

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Опубликовано 20 Янв 2022 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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