В двух школах Орла продлили каникулы

До 8 ноября включительно осенние каникулы продлены в школе №11 и лицее №4. Это сделано по рекомендации Роспотребнадзора. По информации ведомства, в данных учреждениях зарегистрировано по шесть случаев внебольничных пневмоний. Мера была принята с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания, — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того во всех школах без исключения родителей просят не пускать в школу детей с признаками острых респираторных инфекций, а при появлении симптомов ОРВИ — немедленно обращаться за медицинской помощью. Проще бороться с болезнью на раннем этапе и вылечить 1 человека, чем заразить весь класс и лечить уже 25 человек.