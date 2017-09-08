В двух школах Орла продлили каникулы

До 8 ноября включительно осенние каникулы продлены в школе №11 и лицее №4. Это сделано по рекомендации Роспотребнадзора. По информации ведомства, в данных учреждениях зарегистрировано по шесть случаев внебольничных пневмоний. Мера была принята с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания, — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того во всех школах без исключения родителей просят не пускать в школу детей с признаками острых респираторных инфекций, а при появлении симптомов ОРВИ — немедленно обращаться за медицинской помощью. Проще бороться с болезнью на раннем этапе и вылечить 1 человека, чем заразить весь класс и лечить уже 25 человек.

 

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Опубликовано 07 Ноя 2017 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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