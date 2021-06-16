16 июня 2021



В эти выходные мобильные прививочные кабинеты вновь будут работать в районах города Орла

В субботу, 19 июня, в Советском районе г. Орла (улица Октябрьская, дом 122, в районе магазина «Перекрёсток») с 9.00 до 16.00 будет работать мобильный пункт вакцинации.

В этот же день посетить мобильный прививочный кабинет можно и в Заводском районе по адресу: улица 6-й Орловской дивизии, дом 13 (в районе магазина «Магнит»). Время работы: с 9.00 до 16.00.

В воскресенье, 20 июня, передвижные ФАПы отправятся в Северный и Железнодорожный районы. Мобильные пункты вакцинации будут работать рядом с торговыми центрами «Европа».

С 9.00 до 16.00 вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно по адресам: улица Металлургов, дом 17, корпус 1 и улица Московская, дом 67.

С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Приём ведут практикующие врачи поликлиник Орла.

 

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Опубликовано 16 Июн 2021 в 14:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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