7 октября 2021



В эти выходные в Орле можно привиться от гриппа в мобильных пунктах

В России стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа.

В Орле вакцинироваться препаратом «Совигрипп» можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), информирует администрация города Орла.

В эту субботу, 9 октября, с 9:00 до 16:00 от гриппа можно будет привиться на Комсомольской площади, а в воскресенье, 10 октября, – на Карачевском шоссе, 94 (ТЦ «Европа»).

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

 

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Опубликовано 07 Окт 2021 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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