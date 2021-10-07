В эти выходные в Орле можно привиться от гриппа в мобильных пунктах

В России стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа.

В Орле вакцинироваться препаратом «Совигрипп» можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), информирует администрация города Орла.

В эту субботу, 9 октября, с 9:00 до 16:00 от гриппа можно будет привиться на Комсомольской площади, а в воскресенье, 10 октября, – на Карачевском шоссе, 94 (ТЦ «Европа»).

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.