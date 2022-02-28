В это воскресенье Орёл отметит Широкую Масленицу (6+)

Площадками для проводов зимы станут Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, а также территории у Орловского городского центра культуры и у КДЦ «Металлург», сообщает администрация Орла.

В Городском парке культуры и отдыха праздник начнётся в 12.00.

Так, на верхней аллее, в районе КЗ «Юбилейный» развернётся Аллея мастеров. Здесь можно будет приобрести изделия народных промыслов, а также угоститься блинами и согреться чаем.

Высота «ледяного столба» на этот раз составит 12 метров.

По всему Городскому парку культуры и отдыха будут расположены зоны творческих мастер-классов и спортивных состязаний. В то же время на Летней эстраде будут выступать вокальные и хореографические коллективы.

Обряд сжигания Масленицы запланирован на 15.00 у колоннады. Предшествовать ему будет файер-шоу.

В 12.00 начнётся развлекательная программа в Детском парке. Для малышей организуют интерактивную зону «Сладость желаний», Весеннюю мастерскую и т. д.

Кроме того, станут известны победители конкурса-выставки «Сударыня Масленица».

Кстати, раньше всех встречать весну начнут жители Северного района – уже с 10.00 у КДЦ «Металлург» начнётся народное гуляние «Открывайте ворота, Масленица пришла!».

А с 11.00 Широкая Масленица развернётся у Орловского городского центра культуры. Перед жителями Заводского района выступят творческие коллективы.