В этом году Бессмертный полк в Орле пройдет по новому маршруту

В День Победы колонна Бессмертного полка пройдет от площади Ленина по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Октябрьскому (Герценскому) мосту, улицам Герцена, ул. Московской до сквера Танкистов.

Часть маршрута Бессмертного полка проходит по исторической части города — ул. Московской, по которой шли советские войска, освобождавшие город Орел.

В этом году протяженность маршрута увеличена на 500 метров по сравнению с прошлым годом (2,9 км) и составляет 3,4 км.

Региональный штаб «Бессмертного полка» расположен в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева (пл. Каменская, 1, каб. 301), телефон: 48-16-65.

Напомним, шествие начнется в 12.30 с площади Ленина. Начало построения в 12.00.

Участники патриотической акции пронесут по улицам фотографии своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла, узников фашистских лагерей.

Шествие пройдет под музыку военных лет. По всему маршруту движения Бессмертного полка будет организовано музыкальное сопровождение в исполнении оркестров и гармонистов.

Завершится шествие в сквере Танкистов. Там организуют выставки оружия и предметов времен Великой Отечественной войны. Также будет работать полевая кухня.

Отметим, что шествие Бессмертного полка запланировано во всех муниципальных образованиях Орловской области.

В прошлом году в акции приняли участие более 50 тысяч орловцев.

По информации пресс-службы губернатора