9 октября 2019



В этом году для детей-сирот купят около 80 квартир

Основная кампания по закупке квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение специализированного жилья, уже завершена, отметил первый замглавы горадминистрации Олег Минкин. Аукцион на закупку 31 квартиры состоится на следующей неделе. Заявка есть. Ранее по результата проведения электронных торгов заключены 12 муниципальных контрактов на приобретение по договорам участия в долевом строительстве еще 44 квартиры. Они должны быть переданы в муниципальную собственность не позднее 1 декабря 2019 года.

Итого для детей-сирот в текущем году закупили 75 квартир. Однако, как сообщил Олег Минкин, по результатам торгов сложилась экономия, которая позволит приобрести еще несколько помещений. Сити-менеджер Александр Муромский распорядился до конца текущего года зарегистрировать все закупленные квартиры в муниципальную собственность и предоставить нуждающимся по договору найма.

В настоящий момент сотрудники жилищного отдела управления городского хозяйства администрации города Орла завершают подготовку документации на закупку квартир в 2020 году. Александр Муромский напомнил, что квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретаются в новостройках, общая площадь помещения — не менее 28 кв.м и не более 45 кв.м. Таких квартир немного.

«Чтобы у нас не возникло проблем на рынке жилья, застройщикам и администрации города Орла, как заказчику, необходимо заранее планировать закупку, ведь строительство дома растянуто по времени, а квартиры раскупаются быстро», — подчеркнул он.

На учете в администрации города Орла состоят 340 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение специализированного жилья. На обеспечение квартирами некоторых их них в 2019 году предусмотрено 139,5 млн рублей, — напомнили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 09 Окт 2019 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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