В этом году «Народный бюджет» потратят на парк Победы и сквер Комсомольцев

Орловцы приняли участие в рейтинговом голосовании по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» и проекту «Народный бюджет». Сделать свой выбор горожане могли в период с 25 июня по 1 июля. В голосовании приняло участие 93 745 респондентов. На выбор были представлены 52 общественные территории, закреплённые в программе «Формирование современной городской среды».

В 2020 году в рамках проекта «Народный бюджет» благоустроят два объекта. Больше всего голосов набрали две общественные территории: парк Победы (39 757 голосов) и сквер Комсомольцев (24 772 голоса). Работы на объектах начнутся в сентябре и должны быть завершены до 30 ноября этого года.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году продолжится благоустройство Детского парка. Такой выбор сделали 42 251 орловца.

В минувший понедельник, 6 июля, члены общественной комиссии по реализации муниципальной программы единогласно приняли результаты рейтингового голосования.

Напомним, в этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» уже ремонтируют две общественные территории: сквер им. Героя Ермолаева и территория по ул. Рощинской, расположенная между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес».