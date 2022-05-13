В этом году орловские школы проведут торжественные линейки в традиционном формате

В прошлом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции школьные линейки в Орле проходили с ограниченным количеством участников. В этом же году они будут проводиться в привычном формате, и все желающие смогут на них присутствовать.

17 мая прозвенит последний звонок для всех девятиклассников. Уже через день, 19 мая, некоторым из них предстоит сдать первый экзамен по иностранному языку.

Торжественные линейки для одиннадцатиклассников состоятся 24 мая. 26 числа выпускники орловских школ будут сдавать ЕГЭ. В этот день пройдёт сразу три экзамена: литература, география и химия.

Евгения Башкирова