В феврале в Орловском регионе из расписания исключат два пригородных поезда

На время ремонтно-путевых работ в феврале в расписание пригородных поездов Орловско-Курского региона МЖД внесены корректировки.

Так, на однопутных перегонах Залегощь – Дишня и Моховая – Благодатная с 6 по 10 февраля 2017 года из расписания будут выведены два пригородных поезда, которые выполняют рейсы между городом Орел и поселком Верховье: №6403/6444 отправлением со станции Верховье в 11:33 и №6443/6404 отправлением в 13:25 из Орла.