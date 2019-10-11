В ФНС разъяснили особенности налога на имущество физических лиц

В Орловской области, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы второй год, при расчете налога за налоговый период 2018 года применяется понижающий коэффициент 0.4 (в 2018 году коэффициент был 0.2). Начиная с налогового периода 2019 года, при расчете налога на имущество физических лиц в регионе будет применяться коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предшествующим годом (для регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы), — рассказали в пресс-службе ФНС.

Налоговый кодекс предусматривает полное освобождение от уплаты по налогу на имущество физических лиц для таких категорий налогоплательщиков как Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы и др.

При этом льгота предоставляется только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, то есть одной квартиры, одного дома и т.п. Если объектов одного вида несколько (например, две квартиры), то собственник недвижимости должен еще и уведомить налоговый орган о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых он хочет получить льготу. Форма уведомления о выбранных объектах налогообложения утверждена приказом ФНС России (от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@).

Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц в виде полного или частичного освобождения могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения имущества.

С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для относящихся ко льготным категориям налогоплательщиков, таким как пенсионеры, инвалиды, многодетные и владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв.м, указанных в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ, также как и по земельному налогу с налогового периода 2018 года установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот (в т.ч. налоговых вычетов).

С текущего года налог не начисляется в отношении полностью разрушенного или уничтоженного объекта капитального строительства с 1-ого числа месяца гибели или уничтожения такого объекта, независимо от даты регистрации прекращения права на него в Едином государственном реестре недвижимости.

С 1 января 2015 действует норма законодательства согласно которой физические лиц обязаны представлять «сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» в случае неполучения налоговых уведомлений.

Такое Сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов должно представляться в налоговый орган в отношении каждого объекта движимого и недвижимого имущества в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Начиная с 2017 года за непредставление (несвоевременное представление) сообщения налогоплательщику — физическому лицу начисляется штраф в размере 20% от не уплаченной суммы налога и производится исчисление налога за три предшествующих года. Данная мера призвана привлечь максимальное количество граждан, владеющих имуществом и не уплачивающих налоги, самостоятельно заявить в налоговые органы об имеющемся имуществе.