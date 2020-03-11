В Фонде капремонта без перемен

№9 (588) от 11 марта 2020 г.

Очень интересная и, к сожалению, типичная для Орловской области ситуация складывается в региональном Фонде капремонта. Руководитель год за годом рассказывает о проблемах, которые мешают в полной мере проводить качественный ремонт многоэтажек. А власти год за годом не замечают или не хотят менять сложившуюся систему. Наше издание писало о работе Фонда в материале 2017-го “Особенности регионального капремонта” в №40 (488) от 22 ноября; в материале 2019-го “Капитальная беда” №7 (544) от 27 февраля. Поэтому, когда в 2020-м с трибуны на заседании профильного комитета Орловского облсовета опять прозвучало, что для нормального контроля за подрядчиками на объектах, разбросанных по всей области, фонду необходимы автомобили, стало уже не смешно.

Взгляд изнутри

На конец 2019 года на счете регоператора скопилось 1,1 миллиарда рублей. При этом на 1 января 469 миллионов были законтрактованы. К моменту комитета по ЖКХ в аукционах находилось еще 188 миллионов. Эти средства зарезервированы, — рассказала руководитель фонда Ольга Павлова. В этом году в планах замена 100 лифтов в городах Орле и Мценске. Кроме того, учитывая прошлогоднюю катастрофическую ситуацию с протекающими кровлями, особое внимание решено уделить именно ремонту и замене крыш. Заявки поступили из 25 муниципальных образований региона. В программу изначально было включено 177 многоэтажек, но уже в начале года прошли корректировки, и в число «счастливчиков», которые дождутся ремонта этим летом, попало уже более 200 МКД. Отдельно в фонде реализуется программа ремонта фасадов и крыш, которые стоят вдоль центральных «видовых» улиц Орла, отметила Павлова.

Что касается проблем, то руководитель фонда обратила внимание, что финансирование деятельности самого ФКР осталось на уровне прошлых лет, хотя объемы работ выросли многократно. Самым серьезным негативным фактором была названа нехватка организаций, которые готовы работать на больших и сложных объектах. По утвержденному порядку фонд ведет специальный реестр квалифицированных подрядчиков, которые могут быть допущены к работам. В списке числится порядка 180 строительных организаций, но по факту работать на объектах совокупной стоимостью до 60 миллионов могут лишь 12 фирм. А необходимо, по примерным расчетам, не менее 30 таких организаций. Ежегодно фонд сталкивается с проблемой, которая тормозит сроки капремонта: это проведение общих собраний собственников для принятия решения о капремонте. Данное требование жестко прописано в Жилищном кодексе. Но чем больше жителей в многоэтажке, тем сложнее провести общее собрание, — отметила Павлова. По факту каждое второе собрание не собирается. В таком случае только через 3 месяца орган местного самоуправления может постановлением принять за собственников решение о проведении капремонта. Справедливости ради, Павлова напомнила, что сложности в проведении собраний с собственниками отмечаются практически во всех регионах страны. Даже в образцово-показательном Татарстане.

Отвечая на вопросы депутатов, руководитель фонда отметила такую деталь: смета на ремонт дома разрабатывается исходя из предельной стоимости капремонта. Размер этой предельной стоимости увязан с размером взноса на капремонт (в Орловской области это 6,6 рубля с квадратного метра). С 2015 года этот размер не менялся. При том, что росла и стоимость работ, и стоимость стройматериалов. Второй момент — это низкие коэффициенты при расчете смет на оплату труда. Третий: не все подрядчики хотят работать в сфере капремонта, так как капремонт зачастую происходит без отселения и нужно уметь работать с людьми. Есть случаи, когда строители, привыкшие, что на объекте нет посторонних, попытались заниматься капремонтом и после одного-двух объектов решили больше с этим бизнесом не связываться. Влияет на положение дел и казначейское сопровождение, которое в итоге вылилось к тому, что строители работают без аванса. Либо использование аванса стало крайне затруднено. Это уже повлияло на объемы капремонта в нашем регионе, а многие подрядчики предпочли просто уйти в другие регионы, где казначейского сопровождения нет, и нет особых проблем с получением аванса.

Взгляд со стороны

Депутаты поинтересовались — что можно сделать, чтобы, к примеру, повысить коэффициенты и побольше заинтересовать строителей? Ольга Павлова отметила, что в некоторых регионах помимо федеральных коэффициентов существуют и свои, региональные. Но разрабатывать свои на Орловщине не будут. Павлова думает, что скоро просто отменят региональные поправки, и всех заставят работать по единым цифрам. Ситуацию прояснил начальник департамента строительства, ЖКХ и т.д. Денис Блохин. Он отметил, что система ценообразования находится в ведении Минстроя. До 2016 года существовал федеральный центр ценообразования в строительстве, который мониторил стоимость стройматериалов, направлял сведения в столицу и на основании этих сведений формировалось общероссийская позиция по ценам. На сегодняшний день все решения в области ценообразования в строительстве заморожены, так как наложено вето. Идет уже второй год жизни в условиях заморозки цен. «Сейчас поменялся профильный замминистра, и есть надежда, что ситуация с ценообразованием изменится. Предполагается, что будут пересчитаны индексы средних заработных плат в отрасли, индексы тарифов, и все это включат в единую информационную систему. Сейчас Минстрой работает над этой системой. До 2012 года была возможность создать собственную территориальную систему тарифообразования, но с 2014 года эти системы были отменены, и мы все работаем по индексам Минстроя. Раз в квартал всем субъектам корректируют — кому на сколько», — описал ситуацию Денис Блохин. В регионе уже утвердили среднюю зарплату для работников строительных профессий. По мнению чиновника, это в какой-то мере поможет поднять индекс и привлечь побольше организаций к капитальному ремонту. Зарплата входит во все расценки и коэффициенты. Две другие составляющие — затраты на машины/механизмы и затраты на стройматериалы — отправляются в Москву, но пока подвижек в профильном министерстве нет. Депутаты обратили внимание на слишком большой разброс коэффициентов для разных регионов. Блохин объяснил это дотационностью бюджетов регионов. Насколько бюджет может датировать дополнительные расходы фонда. Также влияет и такой момент — насколько затраты в сметной стоимости обоснованы. Из хорошего Блохин отметил тот факт, что в последнее время все больше организаций сами берутся за разработку ПСД, т.к. строители прекрасно понимают важность подготовки документов — раньше именно по подготовке ПСД было очень много критики в адрес Фонда.

Кстати, о критике Фонда — в номере №2 (581) от 22 января 2020 г в статье “Премия за «неуд» от фонда ЖКХ” мы подробно знакомили читателей с отчетом федеральных аудиторов, которые внимательно изучали работу орловского фонда. На комитете почему-то «заболтали» эту тему и не дали ответить на вопрос о многочисленных нарушениях, которые были вскрыты московскими проверяющими. А там такой букет, что волосы дыбом встают — и все это за деньги жителей! При этом многие нарушения повторяются год за годом с завидным постоянством.

Очень эмоционально описал ситуацию, исходя из того, как она видится со стороны, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Он отметил, что на счетах скопились колоссальные средства, которые фонд освоить не в состоянии. В соседних регионах, в том же Белгороде, складывается совершенно другая картина, как с самим капитальным ремонтом, так и с утвержденными в министерстве коэффициентами. Если спросить жителей, как они относятся к выстроенной системе, то негатива будет гораздо больше, чем позитива. Пока руководитель фонда рассказывает о том, с какими трудностями проходят общие собрания, жители жалуются, что провели все необходимые процедуры, собрали и документы, и решения общих собраний и никак не могут дождаться, пока их дома пропадут в заветную программу. При этом Вдовин напомнил, что изначально программу капремонта составляли по одному всем понятному принципу — в первую очередь ремонтировать самые старые и самые нуждающиеся в ремонте дома. Сейчас же в Орле картина маслом: почему-то появилась странная подпрограмма ремонта домов на центральных улицах. Что за самодеятельность развернули власти за счет жителей? Почему красивые картинки рисуются только по центральным улицам? — поинтересовался Вдовин. К сожалению, ответить на вопросы вице-спикера руководителю фонда так и не дали. Ольга Павлова опять напомнила, что не растет штат сотрудников фонда, нет автомобилей, о которых говорят без результата каждый год. Все сводится к бумагообороту. Фонд пишет в профильный департамент, который курирует его работу, но воз и ныне там. Письма ходят по кругу, но кардинально ничего не решается. Вроде как в конце 2019 года денег добавили, но физически обещанные деньги в фонд так и не поступили, — отметила Павлова.

С прошлого года остается нерешенным вопрос вывоза строительных отходов. При капремонте дома образуется огромное количество строительного мусора, который не относится к категории ТКО. И поэтому принимается на полигон по цене 1250 рублей за тонну (из этой суммы 625 рублей возвращается в бюджет как плата за негативное воздействие на окружающую среду). Для сравнения: до начала мусорной реформы строительный мусор вывозили на полигон по цене 165 рублей за тонну!

В итоге обсуждение на комитете важнейшей темы просто оборвалось ни на чём.

Сергей Миляхин