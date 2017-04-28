В Фонде соцстраха заработал единый справочный номер

С 1 мая в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования заработал единый номер справочной службы. Теперь всю интересующую работодателей и граждан информацию о социальном страховании можно получить быстро и удобно. Теперь клиенты могут избежать походов в госучреждение, позвонив по номеру (4862) 54-81-81.

— По телефону справочной службы вы можете получить полную информацию о государственных услугах Фонда для физических и юридических лиц, узнать об изменениях в законодательстве, уточнить сроки подачи документов и выплаты пособий или задать любой другой вопрос, касающийся деятельности Фонда социального страхования, — рассказал управляющий Орловским отделением ФСС Олег Ревякин.

Кстати, единый номер многоканальный и оборудован автосекретарем, который поможет клиенту выбрать необходимую услугу или же, в случае, если необходимой вам услуги нет в вышеперечисленном списке, соединит с оператором. График работы информационной службы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00.