В Фонде соцстраха заработал единый справочный номер

С 1 мая в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования заработал единый номер справочной службы. Теперь всю интересующую работодателей и граждан информацию о социальном страховании можно получить быстро и удобно. Теперь клиенты могут избежать походов в госучреждение, позвонив по номеру (4862) 54-81-81.

— По телефону справочной службы вы можете получить полную информацию о государственных услугах Фонда для физических и юридических лиц, узнать об изменениях в законодательстве, уточнить сроки подачи документов и выплаты пособий или задать любой другой вопрос, касающийся деятельности Фонда социального страхования, — рассказал управляющий Орловским отделением ФСС Олег Ревякин.

Кстати, единый номер многоканальный и оборудован автосекретарем, который поможет клиенту выбрать необходимую услугу или же, в случае, если необходимой вам услуги нет в вышеперечисленном списке, соединит с оператором. График работы информационной службы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00.

 

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Опубликовано 10 мая 2017 в 16:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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