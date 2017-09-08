В ГИБДД рассказали об успехах и проблемах

№36 (484) от 25 октября 2017 г.

Проблемы в обеспечении безопасности дорожного движения, а также итоги девяти месяцев текущего года обсудили на пресс-конференции в орловской Госавтоинспекции. Как рассказал главный государственный инспектор БДД Александр Коршунов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически по всем параметрам удалось добиться положительной динамики. Но есть и проблемы, которые в обозримом будущем не могут быть разрешены. В частности, необходимо разводить на разные уровни потоки транспорта и пешеходов. По этому пути пошли в свое время в странах Западной Европы. Это, по мнению руководителя орловской Госавтоинспекции Александра Коршунова, самый надежный вариант и в плане сокращения числа погибших (а также травмированных) под колесами, и в плане увеличения транспортного трафика по узким городским улочкам. Впрочем, это решение и самое дорогое, а потому вряд ли можно рассчитывать на массовое появление в областной столице подземных и надземных переходов в обозримом будущем. Зато по другим статьям можно получить эффект еще в этой жизни.

Почему водители боятся автомобилей?

Одна из проблем, которую еще предстоит решить, – это качественная подготовка водителей. Цифры говорят сами за себя. С первого раза теоретический экзамен сдает только каждый второй из обучавшихся (52,7%), процент сдачи практических экзаменов (автодрома) с первого раза находится примерно на том же уровне (49,3%). А вот процент сдачи экзамена на городских улицах резко отличается – 15,9%. Кстати, теперь практический экзамен происходит под видеозапись регистратора, поэтому никаких конфликтов по поводу необоснованности «провала» экзаменующихся не было. Автошколам еще предстоит научить водителей, как бы это ни парадоксально звучало, не бояться автомобиля. По словам Александра Коршунова, есть факты, когда курсанты, особенно женщины, подходят к машине после окончания автошколы и боятся садиться за руль. А ведь эти люди потом окажутся на дороге! И хотя количество ДТП, произошедших по вине молодых водителей (со стажем до двух лет), снизилось на 21% – произошло всего 30 таких аварий, тем не менее в них погибло 7 человек (+250%).

Смещение вектора дало результат

Отдельная тема – ДТП с участием водителей автобусов. С начала года произошло 29 таких происшествий – снижение почти на четверть. К счастью, никто не погиб, но 36 человек получили различные травмы (снижение вдвое). Динамика положительная, но настораживает то, что к ответственности было привлечено почти 9000 водителей автобусов (рост на 6%). То есть некоторые привлекались и дважды, и трижды. Заметно больше стало привлеченных к ответу должностных лиц, которые отвечают за выпуск автобусов на линию, – 1003 человека. То есть, как отметил Александр Коршунов, сотрудники ГИБДД переключили вектор с водителей на должностных лиц. Именно они в первую очередь должны контролировать процесс безопасности дорожного движения.

Что характерно, сотрудники ГИБДД не стараются чрезмерно «закручивать гайки». К штрафам прибегают лишь тогда, когда предварительные предписания и убеждения не возымели эффекта. Кстати, смещение ответственности с рядовых исполнителей на юридических лиц уже встретило определенную критику со стороны надзорных ведомств. Но в ГИБДД уверены, что идут верной дорогой. В качестве примера Александр Коршунов привел такой случай. Механик автобусного парка после ДТП указал в объяснении, что неоднократно писал директору докладные на неудовлетворительное техническое состояние автобуса. Однако ни денег на ремонт не выделили, ни опасный автобус «на прикол» не поставили. Какой смысл наказывать рядового исполнителя, если штрафные санкции никак не повлияют на безопасность? А вот если наказать руководителя, который не реагирует на докладные, то эффект будет более ощутимым, уверен главный госавтоинспектор области. Размер штрафа доходит до 200 тысяч, и даже самый тугодумный начальник поймет, что лучше вложить эти деньги в ремонт небезопасного автобуса.

Порядок в движении маршруток – несбыточная мечта?

Корреспондент «Орловской среды» задал вопрос, волнующий многих горожан: даже в тех местах, где оборудованы специальные заездные карманы, водители маршруток предпочитают останавливаться и высаживать пассажиров за серыми заборчиками, что создает неудобства для граждан. А самое главное – постоянно возникают аварийные ситуации, так как подъехавшая следом маршрутка вынуждена объезжать впереди стоящую, но не заехавшую в карман. По мнению Александра Коршунова, такая «чехарда» на остановках может быть решена при помощи создания специального подразделения, которое займется контролем за пассажирскими перевозками. Но, по большому счету, все происходящее напоминает борьбу с ветряными мельницами. В городской администрации уже создано специальное управление пассажирскими перевозками. Если бы этот отдел нормально работал, не было бы ни нарушения мест остановки, ни гонок по городским улицам, ни сбоев в графике движения, так как весь пассажирский транспорт по условиям муниципального контракта должен быть оборудован датчиками ГЛОНАСС. Но, к сожалению, результат работы чиновников не виден пассажирам…

Сергей Миляхин