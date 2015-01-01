В Глазуновском районе из-за замыкания электропроводки едва не сгорел дом. Есть пострадавшие

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Кунач Глазуновского района поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» 24 июня в 01.29. На момент прибытия дежурного караула открытым пламенем горели пристройка и две комнаты дома. Была угроза распространения огня на кровлю дома и рядом стоящую хозяйственную постройку.

В результате пожара сгорела пристройка на площади 7,5 квадратных метра. От огня пострадал коридор (пять квадратных метров), комната закопчена по всей площади. От огня спасена остальная часть дома.

Находившиеся в доме люди вовремя заметили возгорание и смогли самостоятельно покинуть помещение.

С ожогом спины в больницу доставили женщину 1959 года рождения, с ожогом кистей – мужчину 1991 года рождения и в шоковом состоянии – ребенка 2016 года рождения.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

 

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Опубликовано 25 Июн 2018 в 12:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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