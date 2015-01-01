В Год экологии школьники напишут письма о защите Родины и амурского тигра

Главной темой XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» оргкомитет определил совместную номинацию Почты России и МГУ им. М.В. Ломоносова «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет». Также Почта России и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявили новую тему, посвященную Году экологии: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России».

Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована для учащихся средних и младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Детские письма и рисунки, посвященные проблеме сохранения окружающей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до 15 августа 2017 года.

В традиционном ежегодном конкурсе (он проводится с 2002 года) появилась еще одна новая номинация: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог (-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?». Эта номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по этой номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 апреля 2017 года.

Во всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» ежегодно принимают участие более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащиеся знакомятся с историей и традициями эпистолярного жанра, учатся культуре письма.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.