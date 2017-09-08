В городе Орле собрано более 11 млрд. рублей налогов

ИФНС России по г. Орлу за 9 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет мобилизовано налоговых поступлений 11045,8 млн. руб., что на 913,7 млн. руб. выше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба ИФНС.

По оценкам налоговиков, наблюдается положительная динамика поступления налогов и сборов к уровню соответствующего периода прошлого года во все уровни бюджетов. Так за отчетный период в федеральный бюджет поступило 3435,6 млн. руб. или 123,4 % к уровню прошлого года. Дополнительно поступило 651,2 млн. руб. В территориальный бюджет поступило 7610,2 млн. руб. или 103,6 % к уровню прошлого года. Дополнительно поступило 262,5 млн. руб.

Основная часть доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2017 года традиционно сформировалась за счет поступлений по следующей группе налогов: Налог на доходы физических лиц –3642,6 млн. руб. (33%), НДС – 3062,3 млн. руб. (27,7%), налог на прибыль- 2203,7 млн. руб. (20%).

Одним из основных источников, на долю которого приходится 33% консолидированного бюджета, является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 3642,6 млн. руб., что составило 103,1% к уровню прошлого года.

 

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Опубликовано 26 Окт 2017 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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