В городе Орле зарегистрированы первые «самозанятые»

В Орле зарегистрированы первые «самозанятые» налогоплательщики. Четыре гражданки и один гражданин уведомили налоговую инспекцию по городу Орлу о том, что получают доход от предпринимательской деятельности. Виды деятельности, которые они указали: репетиторство; присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации и уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства.

Налоговики напоминают: данные виды деятельности освобождены от уплаты налога на доходы до конца 2019 года, а налогоплательщики имеют право не регистрироваться в качестве ИП, но обязаны уведомить о своей деятельности налоговый орган.

В настоящее время налоговой службой проводится эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который проходит в четырех регионах – в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Если налогоплательщик ведет свою деятельность на территории этих субъектов, а также соблюдает все необходимые условия, то он вправе применять новую систему налогообложения. Для этого достаточно зарегистрироваться в бесплатном мобильном приложении «Мой налог» или зайти в кабинет налогоплательщика «Налог на профессиональный доход» на сайте ФНС России с помощью логина и пароля от личного кабинета налогоплательщика, выданного налоговой инспекцией, также для регистрации можно обратиться в уполномоченные банки, информирует ИФНС по г. Орлу.