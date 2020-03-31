31 марта 2020



В городе произошли кадровые перестановки: сменился глава района, руководители ЖРЭП (З) и ЕДДС

По распоряжению главы администрации города Орла Александра Муромского, с 1 апреля 2020 года в Заводском районе Орла меняется глава. Эту должность займет Сергей Викторович Седов, ныне заместитель начальника управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.
Сергей Викторович Седов в 2003 году окончил Орловский государственный технический университет, в 2008 году — Орловскую региональную академию государственной службы.
С 2003 года работал специалистом отдела по делам молодежи администрации Северного района.
В 2005 году получил должность начальника отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту администрация Северного района.
С 2008 года начал работу в администрации города Орла с должности специалиста управления по физической культуре, спорту и туризму.
С 2011 года вернулся в администрацию Северного района на должность начальника отдела организационной работы.
С 2012 года работал заместителем начальника отдела по работе с населением администрация Северного района.
С 2016 по 2020 год — заместитель начальника управления — начальник организационного отдела управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.
Юрия Александровича Студенникова, который занимал эту должность главы Заводского района с 28 декабря 2015 года, с 1 апреля назначается директором муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». А нынешний начальник этой службы Сергей Вячеславович Мартюхин, состоящий в кадровом резерве руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУПов), с 1 апреля вступит в должность генерального директора МУП «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие (Заказчик).
Юрий Викторович Чемеров, возглавлявший предприятие до этого момента, освободил должность в связи с окончанием срока трудового договора.

 

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Опубликовано 31 Мар 2020 в 18:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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