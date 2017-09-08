В Госдуме заинтересовались орловской практикой укладки асфальта в снег

Руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина», депутат горсовета Евгений Косогов рассказал об особенностях орловских дорожных работ депутату госдумы Александру Васильеву, который является координатором партийного проекта «Городская среда». Как пишет в группе ВК сам Евгений, он передал письмо с подробным описанием реальной ситуации, которая сложилась в Орле, а не той, которая озвучивается на многочисленных совещаниях городскими чиновниками. Александр Васильев был удивлен реальным положением дел с программой «Городская среда», так как погодные условия, согласно СНиП 3.06.03-85, запрещают производить укладку дорожного полотна при температуре ниже + 10 С.

Между тем, как пишет депутат Косогов, руководство МУП «УКХ» не запрещает подрядным организациям, ремонтировать дворы в Орле даже при отрицательных температурах, что самым негативным образом скажется на сроке службы отремонтированных дворовых территории. Кстати, большинство из подрядных организаций – это фирмы-однодневки, и ждать от них гарантийного ремонта не приходится.

Подводя итог встречи с координатором партийного проекта «Городская среда» депутат Косогов сообщил, что в госдуме пообещали самым внимательным образом отнестись к обращению и принять комплекс мер, запрещающих впредь допускать подобное отношение со стороны исполнительной власти к реализации программы «Городская среда».

Напомним, вчера в социальных сетях появились снимки асфальтирования одной из улиц в Орле, а также укладки плитки под снегом в сквере Гуртьева. Между тем, несколько дворов, отремонтированных по программе в Орле еще не приняты, а в нескольких как раз предстоит провести асфальтирование.