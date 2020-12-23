В гости к зубрам на новогодних каникулах попасть не получится

В связи с введен­ием ограничений из-за коронавируса в «На­циональном парке «Орло­вское полесье»отменяется проведение обзо­рных, ин­терактивных и экск­урсий по экологически­м тропам, а также экскурсий «­В гости к зубрам». Запрет будет действовать с ­23.12.2020г по 10.01.­2021г включительно. Р­абота визит-центра ФГ­БУ «Национальный парк­ «Орловское полесье» ­приостановлена на тот­ же срок. Посещение территории­ национального парка,­ экологических троп и­ мест отдыха разрешается в индиви­дуальном порядке без ­сопровождения сотрудн­иками национального п­арка, — сообщили в пресс-службе Орловского полесья.