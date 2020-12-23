В гости к зубрам на новогодних каникулах попасть не получится
В связи с введением ограничений из-за коронавируса в «Национальном парке «Орловское полесье»отменяется проведение обзорных, интерактивных и экскурсий по экологическим тропам, а также экскурсий «В гости к зубрам». Запрет будет действовать с 23.12.2020г по 10.01.2021г включительно. Работа визит-центра ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» приостановлена на тот же срок. Посещение территории национального парка, экологических троп и мест отдыха разрешается в индивидуальном порядке без сопровождения сотрудниками национального парка, — сообщили в пресс-службе Орловского полесья.