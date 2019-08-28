28 августа 2019



В гостях у Леонида Андреева

№29 (566) от 28 августа 2019 г.

В Орле после ремонтно-реставрационных работ открылся Дом-музей Леонида Андреева. В доме, большая часть которого принадлежит единственному в мире музею Андреева (две пятых дома — частные владения), за счет федеральных средств выполнены как внешние, так и внутренние работы. Отремонтированы крыша, крыльцо, заменены окна, отреставрирован фундамент, полностью восстановлена старинная резьба. В прошлом году был проведен ремонт внутри дома-музея.

В доме заменили полы, теперь они дубовые, чем мы очень довольны, — рассказала научный сотрудник музея Елена Коханова. — Прежние полы были не «андреевские», они оставались еще с советских времен. Дело в том, что после продажи дома Андреевыми в 1884 году и переезда семьи в Москву, собственники  менялись, и, естественно, они здесь что-то ремонтировали. С 1912 года дом принадлежал орловскому счетоводу Свиридову, в другой части дома до сих пор живут его потомки. Сохранены «андреевский» цвет стен, знаменитая «андреевская» лестница, по которой он поднимался на чердак дома, где любил читать книжки;  брёвна в коридоре. Экспозиция полностью воссоздана. Ценители творчества Леонида Андреева могут соприкоснуться не только с «орловским» периодом жизни писателя, но и с «финским». Из Финляндии, где он оказался в вынужденной эмиграции,  в музей доставлены печатная машинка писателя, канделябры, письменный стол, диван и кресла, шкаф, сделанный на заказ по  рисункам писателя, его подлинные автопортреты. В музее хранится портрет Льва Толстого, перерисованный Андреевым  с открытки, автопортрет писателя, выполненный в июле 1897 года, его подлинный стереоскоп —  Леонид Андреев, как известно, был прекрасным фотографом, перьевая ручка писателя,  прядь его волос, и это далеко не полный список подлинных экспонатов музея.

Отреставрированный дом-музей, который по праву можно считать уникальным,  вновь  принимает посетителей. Его сотрудники ждут в гости к Леониду Андрееву всех тех, кто ценит его творчество. Дом, где прошли детство, отрочество и юность писателя, все так же проникнут неповторимым «андреевским» духом. Здесь есть о чем подумать и, может быть, кто-то найдет для себя ответы на те «неразрешимые вопросы», которые  волновали писателя-гуманиста.

Ольга Рождествина

 

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Опубликовано 28 Авг 2019 в 14:55. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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