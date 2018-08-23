23 августа 2018



В ходе однодневного рейда орловские приставы арестовали три автомобиля должников

22 августа в Орле судебные приставы в ходе рейда с сотрудниками ГИБДД

выявили и арестовали на дороге три принадлежащих должникам автомобиля.

В ходе рейда на дороге по базе федеральной службы судебных приставов и налоговых органов было проверено более 300 автовладельцев на предмет наличия непогашенной задолженности по исполнительным документам.

Владельцам пластиковых карт было предложено сразу оплатить задолженность через переносной POS-терминал. Таким образом, прямо на дороге было оплачено 32 административных штрафа общую на сумму 16 тыс. руб.

Автовладельцам напомнили о предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях 50% скидке, в случае оплаты штрафа за нарушение ПДД в течении 20 дней после вступления постановления о штрафе в законную силу.

При выявлении непогашенной задолженности на сумму более 3000 руб. судебные приставы принимали меры по аресту принадлежащего должникам имущества.

В ходе рейда было произведено девять арестов имущества, в том числе арестовано три автомобиля, принадлежащих должникам которые накопили значительные долги, информирует УФССП России по Орловской области.

 

АТК быстрого реагирования
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Опубликовано 23 Авг 2018 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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