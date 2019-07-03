3 июля 2019



В ходе одного рейда приставы взыскали с должников около 400 тыс. рублей

Орловские приставы провели очередной совместный рейд с представителями ООО «Орловский энергосбыт», ООО «Газпром межрегионгаз Орел», ООО «Газпром Теплоэнерго Орел», ПАО Квадра Орловская генерация по адресам проживания должников за потребленные электричество, газ, коммунальные услуги.
В ходе совместного рейда судебные приставы и представители взыскателя постучали в двери почти 3000 должников, в результате граждане оплатили 390 тысяч рублей задолженности. Для 42 жителей Орловской области визит судебных приставов закончился составлением актов ареста имущества на общую сумму более 260 тысяч рублей.
В случае непринятия должниками мер по урегулированию задолженности, имущество будет передано на реализацию.

Региональное УФССП напоминает: информацию о задолженности можно узнать, не выходя из дома, воспользовавшись услугой «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Июл 2019 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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