В ходе рейда приставы арестовали имущество граждан на 400 тысяч рублей

В минувшую субботу судебные приставы Советского РОСП г. Орла провели массовый рейд и отработали свыше 325 исполнительных производств.

Судебные приставы проверили имущественное положение должников, предупредили их о мерах, предусмотренных российским законодательством, за неисполнение требований исполнительных документов. Каждому неплательщику предлагалось погасить имеющуюся задолженность с помощью POS-терминала, в противном случае к должникам применялись меры принудительного взыскания, в том числе, арест имущества.

В ходе рейда часть граждан, не дожидаясь применения мер принудительного взыскания сразу оплатили задолженность через POS-терминалы. Однако для некоторых жителей региона приход судебных приставов завершился арестом имущества, в том числе транспортных средств.

По предварительной оценке, стоимость арестованного имущества составляет 400 тысяч рублей. В случае, если должники не примут мер к погашению задолженности, их имущество будет передано на реализацию, сообщает УФССП России по Орловской области.