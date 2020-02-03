3 февраля 2020



В ходе рейда приставы арестовали имущество граждан на 400 тысяч рублей

В минувшую субботу судебные приставы Советского РОСП г. Орла провели массовый рейд и отработали свыше 325 исполнительных производств.
Судебные приставы проверили имущественное положение должников, предупредили их о мерах, предусмотренных российским законодательством, за неисполнение требований исполнительных документов. Каждому неплательщику предлагалось погасить имеющуюся задолженность с помощью POS-терминала, в противном случае к должникам применялись меры принудительного взыскания, в том числе, арест имущества.
В ходе рейда  часть граждан, не дожидаясь применения мер принудительного взыскания сразу оплатили задолженность через POS-терминалы. Однако для некоторых жителей региона приход судебных приставов завершился арестом имущества, в том числе транспортных средств.

По предварительной оценке, стоимость арестованного имущества составляет 400 тысяч рублей.   В случае, если должники не примут мер к погашению задолженности, их  имущество будет передано на реализацию, сообщает УФССП России по Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Фев 2020 в 16:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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