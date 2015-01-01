В Хотынецком районе скотомогильники проверят на безопасность

В Хотынецком районе Орловской области провели первичное обследование скотомогильников. Специалистов Россельхознадзора интересовало, как выполняются требования федеральных законов. Ведь скотомогильники — это специально оборудованные места для долговременного и надежного захоронения биологических отходов.

В скотомогильниках захоранивают трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыбу и т. д.). Сюда же привозят отходы сырья животного происхождения и все, что выявлено в торговле с разными нарушениями и снято с реализации. При этом скотомогильники могут создавать угрозу окружающей среде и стать источников распространения инфекционных болезней, если будут содержаться ненадлежащим образом. Согласно действующим законам, скотомогильники должны быть огорожены и находиться под строгой охраной, — напомнили в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 30 мая 2018 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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