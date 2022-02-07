В Хотынце из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома

Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту обрушения кровли в жилом многоквартирном доме в п. Хотынец.

Предварительно установлено, что причиной обрушения является несвоевременная очистка снега с крыши здания.

Для координации действий органов власти и правоохранительных органов на место выехал заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов и работники аппарата прокуратуры региона.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания многоквартирного дома, а также осуществления муниципального жилищного контроля.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура области.