7 февраля 2022



В Хотынце из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома

Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту обрушения кровли в жилом многоквартирном доме в п. Хотынец.

Предварительно установлено, что причиной обрушения является несвоевременная очистка снега с крыши здания.

Для координации действий органов власти и правоохранительных органов на место выехал заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов и работники аппарата прокуратуры региона.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания многоквартирного дома, а также осуществления муниципального жилищного контроля.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура области.

 

Убит гражданский муж орловской чиновницы
Процесс года: Виктор Сафьянов против горсовета
Орловский ипподром закрывает летний беговой сезон
Опубликовано 07 Фев 2022 в 14:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"