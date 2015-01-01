В «хозяйстве» Синягова что-то пошло не так

№8 (456) от 15 марта 2017 г.

Относительно недавно в региональных и федеральных СМИ рассказывалось об очень странной передаче в аренду объектов государственной собственности Орловской области: кафе и гостиницы на озере Центральном в национальном парке «Орловское Полесье».

Напомним, осенью прошлого года Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области в лице его руководителя Андрея Синягова в один день – 19 сентября 2016 г. – расторг договор аренды с предыдущим многолетним арендатором – ООО «Гостиничный комплекс «Орловское Полесье» – и объявил аукцион на право аренды.

Единственным участником аукциона оказалось ООО «Полесье» – фирма, по странному стечению обстоятельств зарегистрированная в ЕГРЮЛ спустя неделю после расторжения договора с предыдущим арендатором – 27 сентября 2016 г. Она же предсказуемо и стала победителем.

Как уже сообщали СМИ, единственный учредитель и директор ООО «Полесье» – некто Юсуфов Исаак Алексеевич 19 лет от роду. Примечательно, что он же является одним из учредителей ООО «Мособлстрой», выступавшего подрядчиком по строительству юбилейных объектов (станция обезжелезивания воды, стадион им. Ленина) и не сдавшего их в срок. Как уже писала «Орловская среда» в ноябре прошлого года, ООО «Мособлстрой» выступало ответчиком по 12 судебным делам (все – по юбилейным объектам).

Вот с таким интересным ООО «Полесье» в лице его не менее интересного учредителя господин Синягов 24 октября 2016 года и заключил договор аренды кафе и гостиницы на озере Центральном сроком на 15 лет – причем на очень привлекательных условиях. Так, например, договор давал арендатору право сдавать объект госсобственности в субаренду, в безвозмездное пользование и передавать арендные права в залог. Кроме того, арендатор мог выкупить арендованное имущество – по разрешению арендодателя. Словом, господин Юсуфов стал счастливым обладателем лакомого куска государственной собственности в привлекательной туристической зоне.

Однако дальше что-то пошло не так.

Сомнительная арендная сделка заинтересовала депутата Орловского областного Совета народных депутатов Виталия Рыбакова, который в ноябре 2016 года направил депутатский запрос в адрес Андрея Синягова с просьбой разъяснить некоторые вопросы.

Затем, в конце ноября – начале декабря в «Орловской среде», «Аргументах недели» и «Красной строке» выходят несколько публикаций, где освещаются подробности передачи в аренду областного имущества в Орловском Полесье.

Примечательно, что последняя по времени публикация на эту тему появляется в «Красной строке» 16 декабря. А уже 19 декабря 2016 года губернатор Потомский подписал распоряжение Правительства Орловской области № 589-р, согласно которому объекты недвижимости, выступавшие предметом аренды как имущество казны области (значит, не за кем не закрепленное), передаются в хозяйственное ведение ГУП ОО «Орелпромэксплуатация». И это фактически обрушило схему аренды! В этой связи 29 декабря депутат Виталий Рыбаков направил повторный запрос на имя Андрея Синягова. И вот что выяснилось из полученного ответа Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Как уже говорилось, договор аренды с ООО «Полесье» Андрей Синягов заключил 24 октября 2016 г. А всего через месяц, 23 ноября, в адрес господина Синягова поступило обращение от ООО «Полесье» о расторжении этого договора. И эффективный управленец Синягов подписал соглашение о расторжении аренды с 22 декабря 2016 г.!

Подведем итог. Итак, предыдущий арендатор – ООО «Гостиничный комплекс «Орловское Полесье» – досрочно отказывается от аренды кафе и гостиницы на озере Центральном, хотя по договору должен был арендовать эти объекты до конца 2017 года. После чего проводится аукцион под специально созданное юридическое лицо – и право аренды получает это самое лицо – ООО «Полесье». Казалось бы, о чем еще можно мечтать юному предпринимателю Юсуфову: и срок аренды, и арендная плата – 1,3 миллиона рублей в год, и прочие условия – привлекательнее некуда. Но юный предприниматель Юсуфов, так и не успев толком вкусить все прелести столь выгодной сделки, вдруг от нее отказывается! Почему?

Очевидно, депутатские запросы Виталия Рыбакова и публикации в СМИ сыграли свою роль в решении расторгнуть сомнительную сделку. Так или иначе, но в итоге и без того небогатый бюджет Орловской области лишился миллиона рублей в год, которые платил прежний арендатор. Впрочем, вряд ли это сильно беспокоит Андрея Синягова, распоряжающегося областным имуществом. Во-первых, денежное содержание никак не зависит от эффективности использования госсобственности, а во-вторых, что такое для начальника департамента потеря какого-то миллиона в год? Не так давно господин Синягов просто закрыл глаза на сделку по продаже здания орловского кинотеатра «Родина».

Напомним, формально «Родину» продало АИЖК Орловской области, в чьей собственности находился данный архитектурный памятник. Само же АО АИЖК является собственностью Орловской области, которой принадлежат 96% акций общества. Этими акциями управляет Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, которым руководит небезызвестный Андрей Абрамович Синягов. Он же является и председателем совета директоров АИЖК. Тем не менее господин Синягов до последнего доказывал, что «Родина» не является областной собственностью, и совет директоров АИЖК не должен был согласовывать сделку по ее продаже, поскольку эта сделка (рыночная стоимость «Родины» – 40 миллионов рублей) не являлась крупной. Словом, Синягов приложил немало усилий, чтобы продемонстрировать свою непричастность к продаже здания кинотеатра. Тем не менее, как уже писала «Орловская среда», вряд ли руководитель имущественного департамента и председатель совета директоров АИЖК оставался в неведении по поводу сделки: он не мог не знать о результатах работы ревизионной комиссии, проверявшей деятельность АИЖК летом прошлого года. Более того, существует большая вероятность, что Синягов имел возможность не допустить повторной продажи здания в июне того же года, однако ничего подобного сделано не было.

В том, что Синягов не причастен к продаже «Родины», сомневается и депутат облсовета Виталий Рыбаков. Напомним, именно депутат Рыбаков на внеочередной сессии областного Совета в ноябре 2016 года поднял вопрос о возврате «Родины» в областную собственность, после чего, собственно, и стали выясняться подробности всей этой истории. И именно после этого чиновники были вынуждены подать в суд иск о расторжении договора купли-продажи «Родины». Уже в начале нынешнего года второй покупатель здания – ООО «Мостострой-66» – обратился в Арбитражный суд с заявлением о заключении мирового соглашения по делу о возврате кинотеатра, однако суд соглашение не утвердил. Теперь к делу в качестве соответчика привлекли ООО «АСК инжиниринг», фирму, купившую «Родину» у АИЖК и подконтрольную бывшему директору АИЖК Сергею Кочергину. Последний, как известно, в настоящее время находится под стражей в орловском сизо и рискует стать единственным виновным во всех сомнительных операциях, проводившихся под «крышей» АИЖК.

Тем временем депутат Виталий Рыбаков направил обращения в прокуратуру Орловской области и региональное управление Следственного комитета, в которых просит провести проверку на предмет бездействия руководителя Департамента имущества и земельных отношений Орловской области Андрея Синягова, а также его подчиненных на предмет халатности и наличия коррупционной составляющей при совершении сделок по отчуждению здания кинотеатра «Родина» и при проведении ежегодной проверки деятельности АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области».

По результатам проверки депутат просит принять соответствующее процессуальное решение и привлечь виновных к ответственности. «Орловская среда» будет следить за ходом событий и обязательно проинформирует читателей о реакции правоохранительных органов на депутатское обращение.