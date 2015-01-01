В «хозяйстве» Синягова что-то пошло не так

№8 (456) от 15 марта 2017 г.

Относительно недавно в региональных и федеральных СМИ рассказывалось об очень странной передаче в аренду объектов государственной собственности Орловской области: кафе и гостиницы на озере Центральном в национальном парке «Орловское Полесье».

Напомним, осенью прошлого года Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области в лице его руководителя Андрея Синягова в один день – 19 сентября 2016 г. – расторг договор аренды с предыдущим многолетним арендатором – ООО «Гостиничный комплекс «Орловское Полесье» – и объявил аукцион на право аренды.
Единственным участником аукциона оказалось ООО «Полесье» – фирма, по странному стечению обстоятельств зарегистрированная в ЕГРЮЛ спустя неделю после расторжения договора с предыдущим арендатором – 27 сентября 2016 г. Она же предсказуемо и стала победителем.

Как уже сообщали СМИ, единственный учредитель и директор ООО «Полесье» – некто Юсуфов Исаак Алексеевич 19 лет от роду. Примечательно, что он же является одним из учредителей ООО «Мособлстрой», выступавшего подрядчиком по строительству юбилейных объектов (станция обезжелезивания воды, стадион им. Ленина) и не сдавшего их в срок. Как уже писала «Орловская среда» в ноябре прошлого года, ООО «Мособлстрой» выступало ответчиком по 12 судебным делам (все – по юбилейным объектам).

Вот с таким интересным ООО «Полесье» в лице его не менее интересного учредителя господин Синягов 24 октября 2016 года и заключил договор аренды кафе и гостиницы на озере Центральном сроком на 15 лет – причем на очень привлекательных условиях. Так, например, договор давал арендатору право сдавать объект госсобственности в субаренду, в безвозмездное пользование и передавать арендные права в залог. Кроме того, арендатор мог выкупить арендованное имущество – по разрешению арендодателя. Словом, господин Юсуфов стал счастливым обладателем лакомого куска государственной собственности в привлекательной туристической зоне.

Однако дальше что-то пошло не так.

Сомнительная арендная сделка заинтересовала депутата Орловского областного Совета народных депутатов Виталия Рыбакова, который в ноябре 2016 года направил депутатский запрос в адрес Андрея Синягова с просьбой разъяснить некоторые вопросы.

Затем, в конце ноября – начале декабря в «Орловской среде», «Аргументах недели» и «Красной строке» выходят несколько публикаций, где освещаются подробности передачи в аренду областного имущества в Орловском Полесье.

Примечательно, что последняя по времени публикация на эту тему появляется в «Красной строке» 16 декабря. А уже 19 декабря 2016 года губернатор Потомский подписал распоряжение Правительства Орловской области № 589-р, согласно которому объекты недвижимости, выступавшие предметом аренды как имущество казны области (значит, не за кем не закрепленное), передаются в хозяйственное ведение ГУП ОО «Орелпромэксплуатация». И это фактически обрушило схему аренды! В этой связи 29 декабря депутат Виталий Рыбаков направил повторный запрос на имя Андрея Синягова. И вот что выяснилось из полученного ответа Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Как уже говорилось, договор аренды с ООО «Полесье» Андрей Синягов заключил 24 октября 2016 г. А всего через месяц, 23 ноября, в адрес господина Синягова поступило обращение от ООО «Полесье» о расторжении этого договора. И эффективный управленец Синягов подписал соглашение о расторжении аренды с 22 декабря 2016 г.!

Подведем итог. Итак, предыдущий арендатор – ООО «Гостиничный комплекс «Орловское Полесье» – досрочно отказывается от аренды кафе и гостиницы на озере Центральном, хотя по договору должен был арендовать эти объекты до конца 2017 года. После чего проводится аукцион под специально созданное юридическое лицо – и право аренды получает это самое лицо – ООО «Полесье». Казалось бы, о чем еще можно мечтать юному предпринимателю Юсуфову: и срок аренды, и арендная плата – 1,3 миллиона рублей в год, и прочие условия – привлекательнее некуда. Но юный предприниматель Юсуфов, так и не успев толком вкусить все прелести столь выгодной сделки, вдруг от нее отказывается! Почему?

Очевидно, депутатские запросы Виталия Рыбакова и публикации в СМИ сыграли свою роль в решении расторгнуть сомнительную сделку. Так или иначе, но в итоге и без того небогатый бюджет Орловской области лишился миллиона рублей в год, которые платил прежний арендатор. Впрочем, вряд ли это сильно беспокоит Андрея Синягова, распоряжающегося областным имуществом. Во-первых, денежное содержание никак не зависит от эффективности использования госсобственности, а во-вторых, что такое для начальника департамента потеря какого-то миллиона в год? Не так давно господин Синягов просто закрыл глаза на сделку по продаже здания орловского кинотеатра «Родина».

Напомним, формально «Родину» продало АИЖК Орловской области, в чьей собственности находился данный архитектурный памятник. Само же АО АИЖК является собственностью Орловской области, которой принадлежат 96% акций общества. Этими акциями управляет Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, которым руководит небезызвестный Андрей Абрамович Синягов. Он же является и председателем совета директоров АИЖК. Тем не менее господин Синягов до последнего доказывал, что «Родина» не является областной собственностью, и совет директоров АИЖК не должен был согласовывать сделку по ее продаже, поскольку эта сделка (рыночная стоимость «Родины» – 40 миллионов рублей) не являлась крупной. Словом, Синягов приложил немало усилий, чтобы продемонстрировать свою непричастность к продаже здания кинотеатра. Тем не менее, как уже писала «Орловская среда», вряд ли руководитель имущественного департамента и председатель совета директоров АИЖК оставался в неведении по поводу сделки: он не мог не знать о результатах работы ревизионной комиссии, проверявшей деятельность АИЖК летом прошлого года. Более того, существует большая вероятность, что Синягов имел возможность не допустить повторной продажи здания в июне того же года, однако ничего подобного сделано не было.

В том, что Синягов не причастен к продаже «Родины», сомневается и депутат облсовета Виталий Рыбаков. Напомним, именно депутат Рыбаков на внеочередной сессии областного Совета в ноябре 2016 года поднял вопрос о возврате «Родины» в областную собственность, после чего, собственно, и стали выясняться подробности всей этой истории. И именно после этого чиновники были вынуждены подать в суд иск о расторжении договора купли-продажи «Родины». Уже в начале нынешнего года второй покупатель здания – ООО «Мостострой-66» – обратился в Арбитражный суд с заявлением о заключении мирового соглашения по делу о возврате кинотеатра, однако суд соглашение не утвердил. Теперь к делу в качестве соответчика привлекли ООО «АСК инжиниринг», фирму, купившую «Родину» у АИЖК и подконтрольную бывшему директору АИЖК Сергею Кочергину. Последний, как известно, в настоящее время находится под стражей в орловском сизо и рискует стать единственным виновным во всех сомнительных операциях, проводившихся под «крышей» АИЖК.

Тем временем депутат Виталий Рыбаков направил обращения в прокуратуру Орловской области и региональное управление Следственного комитета, в которых просит провести проверку на предмет бездействия руководителя Департамента имущества и земельных отношений Орловской области Андрея Синягова, а также его подчиненных на предмет халатности и наличия коррупционной составляющей при совершении сделок по отчуждению здания кинотеатра «Родина» и при проведении ежегодной проверки деятельности АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области».

По результатам проверки депутат просит принять соответствующее процессуальное решение и привлечь виновных к ответственности. «Орловская среда» будет следить за ходом событий и обязательно проинформирует читателей о реакции правоохранительных органов на депутатское обращение.

 

Тариф «беспредельный»
Танцуй, Европа!
Обещанного открытия три года ждут?
Опубликовано 15 Мар 2017 в 13:34. В рубриках: Проблема. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 221

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"