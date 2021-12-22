22 декабря 2021



В храме блаженной Матроны Московской прошла благотворительная ярмарка

В праздник Николая Чудотворца в храме блаженной Матроны Московской прошла благотворительная ярмарка. Перед ее началом в храме совершили две праздничные божественные литургии и отслужили молебен святителю Николаю Чудотворцу.

Как рассказали в пресс-службе орловской митрополии, первую ярмарку прихожане храма святой блаженной Матроны Московской провели год назад. Тогда благотворительная акция вызвала интерес у прихожан и гостей храма. С тех пор такие мероприятия стали традиционными. Как правило, их проводят по наиболее значимым церковным праздникам.

В этот раз на ярмарке можно было приобрести иконы, православную литературу, постные пироги, пряники, сладости, блюда из рыбы, соленья и многое другое. Вся продукция была изготовлена руками прихожан. Гостей согревали бесплатным горячим чаем.

Кстати, средства, собранные в ходе благотворительной ярмарки, пойдут на благоустройство храма.

 

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Опубликовано 22 Дек 2021 в 17:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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