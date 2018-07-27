В ИФНС львиная доля обращений поступила в электронном виде

Более 94 % обращений, поступивших в июне в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Орлу, направлено в электронном виде. Только в прошлом месяце в налоговые органы Орла поступило свыше 520 обращений от граждан, что на 80,3 % больше, чем за аналогичный период 2017. Подавляющее большинство из них направлено через онлайн-сервисы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя».

Всего с начала года орловцы 3 тысячи раз обратились за услугами ФНС через Интернет. В основном, их интересовали вопросы налогообложения имущества физических лиц, получения имущественного вычета по налогу на доходы, — сообщили в пресс-службе ФНС.