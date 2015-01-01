В ИФНС России по г. Орлу поступило более 5200 обращений от граждан

В 2016 году в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Орлу поступило 5231 обращение от граждан — почти в два раза больше, чем в 2015 году.

Более 95% обращений, поступивших в инспекцию, было направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Граждан, обратившихся в налоговую инспекцию, в основном интересовали вопросы исчисления налога на имущество и организации работы с налогоплательщиками. Кроме того, большое количество сообщений касалось исчисления транспортного и земельного налогов, налога на доходы физических лиц, порядка зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, задолженности по платежам.

Инспекцией были направлены ответы на обращения граждан в соответствии со сроками, установленными законодательством, информирует ИФНС России по г. Орлу.