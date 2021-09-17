17 сентября 2021



В инфекционную больницу Боткина приобретут компьютерный томограф

Из областного бюджета выделят 50 млн рублей на приобретение компьютерного рентгеновского 64-срезового томографа для городской больницы имени Боткина. Изменения внесут в областной бюджет уже на этот, 2021 год. По сообщению пресс-службы областного правительства, томограф будет закуплен до конца текущего года. Напомним, компьютерная томограмма позволяет с особой точностью определить не только процент поражения легких при новой коронавирусной инфекции, но и рассмотреть структуру поврежденной ткани, что необходимо для правильного назначения дальнейшего лечения.

 

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Опубликовано 17 Сен 2021 в 12:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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