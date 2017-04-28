В Интернете вирусно распространяются фотографии Леонида Андреева

В сети Интернет отмечен внезапный всплеск интереса к творчеству орловского писателя Леонида Андреева. На сайте «Bigpicture» выложили три десятка фотографий Андреева, которые отлично знакомы всем, кто посещал дом-музей писателя. Современная молодежь внезапно обнаружила, что снимки, начала прошлого века выглядят так, как будто были сделаны только вчера.

На сайте отмечают, что Андреев «был пионером фотографии, работал с автохромным процессом — первой в мире технологией цветной фотографии, запатентованной братьями Люмьер. Большинство представленных фотографий с семьей и друзьями писателя были сделаны в период между 1910 и 1914 годами. Снимки семейной жизни, снятые либо в доме Андреева на берегу Финского залива, либо в Италии, где он играет со своими детьми, проводит время на яхте, отдыхает вечером или работает поздно ночью, отличаются безмятежной и тихой атмосферой, несмотря на далеко не легкую жизнь и судьбу писателя. Некоторые работы являются фотопортретами Андреева, на которых он предстает задумчивым и даже слегка настороженным. Как человек множества талантов, Леонид Андреев заметил: «Если бы я был царем, я бы всех заставил фотографировать» — пишет издание.