В Интернете вирусно распространяются фотографии Леонида Андреева

В сети Интернет отмечен внезапный всплеск интереса к творчеству орловского писателя Леонида Андреева. На сайте «Bigpicture»  выложили три десятка фотографий Андреева, которые отлично знакомы всем, кто посещал дом-музей писателя. Современная молодежь внезапно обнаружила, что снимки, начала прошлого века выглядят так, как будто были сделаны только вчера.

На сайте отмечают, что Андреев «был пионером фотографии, работал с автохромным процессом — первой в мире технологией цветной фотографии, запатентованной братьями Люмьер. Большинство представленных фотографий с семьей и друзьями писателя были сделаны в период между 1910 и 1914 годами. Снимки семейной жизни, снятые либо в доме Андреева на берегу Финского залива, либо в Италии, где он играет со своими детьми, проводит время на яхте, отдыхает вечером или работает поздно ночью, отличаются безмятежной и тихой атмосферой, несмотря на далеко не легкую жизнь и судьбу писателя. Некоторые работы являются фотопортретами Андреева, на которых он предстает задумчивым и даже слегка настороженным. Как человек множества талантов, Леонид Андреев заметил: «Если бы я был царем, я бы всех заставил фотографировать» — пишет издание.

 

Копателям не дали заработать
Председатель единственного в регионе колхоза стал Почетным гражданином Орловской области
В Орле до сих пор не выполнена программа капремонта 2015 года
Опубликовано 23 Авг 2017 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"