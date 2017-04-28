В июне в Орле появятся пять новых светофоров

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, подготовлена проектно-сметная документация на строительство пяти светофорных объектов на пешеходных переходах вблизи детских и образовательных учреждений в микрорайоне «Зареченский» (возле детских садов №91 по ул. Зеленина, №95 по ул. Емлютина, школы №51 по ул. Полковника Старинова).

Введение в строй светофорных объектов планируется в июне этого года.

В августе запланировано введение в эксплуатацию транспортных светофоров на перекрестке улиц Емлютина и Карачевское шоссе, по Наугорскому шоссе в районе дома №5 (здание завода «Научприбор»).

Работы ведутся в рамках ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы». В этом году на финансирование программы из средств городского бюджета выделено 6,26 млн рублей.

В частности, согласно программе, в этом году на монтаж светофоров запланировано 3,33 млн рублей. На установку дорожных знаков — 1 млн рублей. На дооборудование подходов к пешеходным переходам — 900 тыс. рублей.

Предусмотрено обустройство подходов к пешеходным переходам на перекрестках улиц: Полесская и Новикова; Наугорское шоссе и пер. Ипподромный; Генерала Родина и Веселая; Колхозная и Энгельса,  в районе ОГИК по ул. Лескова; по ул. Трудовых резервов (рядом со школой №15); по ул. Маяковского (в районе школы №29).

Дорожная разметка в соответствии с утвержденным графиком будет нанесена до 1 июня 2017 года.

 

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Опубликовано 15 мая 2017 в 14:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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