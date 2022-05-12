В Калужской области будет заложен интенсивный сад из орловских яблонь

В мае 2022 года Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур (ФГБНУ «ВНИИ СПК») отправил из Орловской области в Калужскую под контролем Управления Россельхознадзора 53 тысяч саженцев яблонь в сопровождении карантинного сертификата.

Как сообщает ТУ Россельхознадзора, партия посадочного материала предназначена для закладки интенсивного сада калужским фермером.

Закладка такого сада требует тщательного подхода: обязательны интенсивная обработка, систематические поливы и внесение удобрений, защита от инфекций и вредителей, правильная и своевременная система обрезки деревьев.

При использовании интенсивной технологии особое внимание уделяется подбору посадочного материала:

— культура должна относиться к интенсивному типу (это предусматривает раннее начало плодоношения, компактные размеры кроны, невысокую скорость роста);

— в качестве подвоя используют карликовые или полукарликовые разновидности;

— желательны районированные сорта, устойчивые к основным инфекционным заболеваниям (парша, мучнистая роса, серая гниль);

— обязательным требованием является безвирусность материала, даже небольшой процент вирусонесущих растений может привести к снижению общей урожайности до 50 – 80%.