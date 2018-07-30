В канун Дня города в Орле пройдет фестиваль «Орловское лето» (6+)

В преддверии 75-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков, 3-4 августа, на площади Ленина состоится фестиваль «Орловское лето», участниками которого станут творческие коллективы районов области (6+).

Фестиваль начнется 3 августа в 11.00. В 18.00 на сцене появятся лауреаты и призеры различных творческих конкурсов. Концерт завершится в 20.00.

В субботу, 4 августа, в программе выступления районных коллективов — с 11.00 до 13.00.