30 июля 2018



В канун Дня города в Орле пройдет фестиваль «Орловское лето» (6+)

В преддверии 75-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков, 3-4 августа, на площади Ленина состоится фестиваль «Орловское лето», участниками которого станут творческие коллективы районов области (6+).

Фестиваль начнется 3 августа в 11.00. В 18.00 на сцене появятся лауреаты и призеры различных творческих конкурсов. Концерт завершится в 20.00.

В субботу, 4 августа, в программе выступления районных коллективов — с 11.00 до 13.00.

 

В Орле ребенок выпал со второго этажа
Доверчивый орловский пенсионер отдал мошенникам 274 тысячи рублей
График работы приемной Общественного совета при ЛО МВД России на станции Орел
Опубликовано 30 Июл 2018 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"