В Колпнянском районе нашли горы сгнившей свеклы

Огромные бурты с тоннами гнилой непереработанной свеклы обнаружены в Колпнянском районе Орловской области. Что характерно — свалены остатки невывезенного рекордного урожая на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Специалисты Орловского референтного центра Россельхознадзора совместно с инспекторами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору побывали на поле и отобрали образцы почвы для определения возможного уровня микробиологического загрязнения.