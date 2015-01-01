В конце апреля в Орловской области будет введен особый противопожарный режим

По информации управления лесами Орловской области, особый противопожарный режим на территории региона планируется ввести в конце апреля.

Для повышения противопожарной защищенности населенных пунктов, а также детских оздоровительных учреждений, расположенных на границе с лесным фондом, запланировано создание минерализованных полос.

На пожароопасный период 2017 года утверждено 90 маршрутов наземного патрулирования на территории земель лесного фонда общей протяженностью 7324 км.

К тушению лесных пожаров могут быть привлечены 89 мобильных групп пожаротушения общей численностью 317 человек.

Имеется 53 ед. спецтехники, 9 ед. малых лесопатрульных комплексов, 37 ед. лесопатрульных автомобилей, 25 ед. тракторов, 23 мотопомпы.

В наиболее пожароопасных районах области установлены 4 камеры системы видеомониторинга и видеонаблюдения «Лесной дозор» (в Шаблыкинском,  Дмитровском, Мценском и Урицком районах), информация с которых в круглосуточном режиме выводится в региональный диспетчерский пункт.

 

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Опубликовано 17 Апр 2017 в 17:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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