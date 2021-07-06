В Корсаковском районе удалось избавить леса от усачей

Россельхознадзором упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим по малому чёрному еловому усачу (Monochamus sutor Linnaeus) и чёрному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis (Olivier). Приказ касается лесного массива Корсаковского района площадью 93 га в кадастровом квартале 57:12:0020202. Карантинная фитосанитарная зона здесь была установлена еще в 2013 году. С тех пор Россельхознадзором была разработана и успешно реализована программа по локализации и ликвидации карантинных объектов. В корсаковских лесах активно шла борьба с вредителями. И вот обследования показали, что уже три года ни еловых, ни сосновых усачей в тех краях не видели.