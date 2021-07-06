6 июля 2021



В Корсаковском районе удалось избавить леса от усачей

Россельхознадзором упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим по малому чёрному еловому усачу (Monochamus sutor Linnaeus) и чёрному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis (Olivier). Приказ касается лесного массива Корсаковского района площадью 93 га в кадастровом квартале 57:12:0020202. Карантинная фитосанитарная зона здесь была установлена еще в 2013 году. С тех пор Россельхознадзором была разработана и успешно реализована программа по локализации и ликвидации карантинных объектов. В корсаковских лесах активно шла борьба с вредителями. И вот обследования показали, что уже три года ни еловых, ни сосновых усачей в тех краях не видели.

 

Жителя Орловской области, убившего из арбалета человека, освободили от уголовной ответственности
Завтра весь день полгорода будет сидеть без воды
Орловцам представят Лермонтова-живописца (12+)
Опубликовано 06 Июл 2021 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"