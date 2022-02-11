В краеведческом музее Орла появились необычные весы

Музейная коллекция предметов истории техники пополнилась редким и интересным предметом позапрошлого века. Весы Квинтенца (складские, амбарные) являются уникальным изобретением 19 века. Они способны рассказать об истории развития мерного дела и торговли.

Именно с развитием торговли и промышленности, увеличением товарооборота возникла необходимость в устройствах, которые могли бы взвешивать большие грузы: так возникла идея создания платформенных весов. Первые образцы подобных устройств появились в Европе еще в 18 веке. Одним из первых изобретателей таких весов считается англичанин Джон Вайат, которому принадлежат идеи взвешивания крупногабаритных грузов на платформе с помощью механизма из системы рычагов. Примерно в то же самое время его соотечественник механик Джозеф Эйер, используя идеи Вайата, создаёт другую модель весов, которая всё же обладала некоторыми недостатками конструкции. В 1822 году Фридрих Квинтенц патентует платформенные весы, являющиеся дальнейшим развитием конструкции Эйера. При этом весы Квинтенца лишены недостатков прототипа и стали использоваться на практике.

Особенностью этих весов было то, что соотношение груза к разновесам было в пропорции 10:1, с чем и связано их второе название «десятичные весы». Суть работы таких весов заключалась в том, что грузы на них уравновешиваются с помощью гирь, которые весят в десять раз меньше этого груза. Популярности данных весов способствовало введение метрической системы мер и десятичного масштаба.

Весы – один из древнейших приборов. Они возникли в глубокой древности и совершенствовались с развитием торговли, производства и науки. Музейное собрание весов разного времени и различных технических принципов работы насчитывает несколько десятков предметов. Данный редкий и уникальный образец займет достойное место в музейной коллекции.