11 февраля 2022



В краеведческом музее Орла появились необычные весы

Музейная коллекция предметов истории техники пополнилась редким и интересным предметом позапрошлого века. Весы Квинтенца (складские, амбарные) являются уникальным изобретением 19 века. Они способны рассказать об истории развития мерного дела и торговли.

Именно с развитием торговли и промышленности, увеличением товарооборота возникла необходимость в устройствах, которые могли бы взвешивать большие грузы: так возникла идея создания платформенных весов. Первые образцы подобных устройств появились в Европе еще в 18 веке. Одним из первых изобретателей таких весов считается англичанин Джон Вайат, которому принадлежат идеи взвешивания крупногабаритных грузов на платформе с помощью механизма из системы рычагов. Примерно в то же самое время его соотечественник механик Джозеф Эйер, используя идеи Вайата, создаёт другую модель весов, которая всё же обладала некоторыми недостатками конструкции. В 1822 году Фридрих Квинтенц патентует платформенные весы, являющиеся дальнейшим развитием конструкции Эйера. При этом весы Квинтенца лишены недостатков прототипа и стали использоваться на практике.

Особенностью этих весов было то, что соотношение груза к разновесам было в пропорции 10:1, с чем и связано их второе название «десятичные весы». Суть работы таких весов заключалась в том, что грузы на них уравновешиваются с помощью гирь, которые весят в десять раз меньше этого груза. Популярности данных весов способствовало введение метрической системы мер и десятичного масштаба.
Весы – один из древнейших приборов. Они возникли в глубокой древности и совершенствовались с развитием торговли, производства и науки. Музейное собрание весов разного времени и различных технических принципов работы насчитывает несколько десятков предметов. Данный редкий и уникальный образец займет достойное место в музейной коллекции.

 

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Опубликовано 11 Фев 2022 в 13:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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