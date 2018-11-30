В краеведческом музее откроется выставка глиняных игрушек (6+)

7 декабря в 15-00 в Орловском краеведческом музее открывается выставка «В каждой деревушке своя глина и игрушки» плешковского художественного промысла, подготовленная совместно с Орловским областным центром народного творчества. Гостям экспозиции расскажут и покажут традиционную народную культуру нашего региона. Также планируется подведение итогов областного конкурса декоративно-прикладного искусства, в котором приняли участие 68 мастеров народных ремёсел, в возрасте от 5 до 69 лет. Жители и гости Орловской области познакомятся с историей старинного художественного промысла Ливенского района, увидят работы потомственных плешковских мастеров Иваниловой А.М. и Красова Е.Е.. В экспозиции будут представлены произведения народных мастеров России Фроловой Н.Н. и Сапрыкиной Е.М., а также работы участников и победителей областного конкурса «В каждой деревушке своя глина и игрушки», — рассказали в музее.