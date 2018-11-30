30 ноября 2018



В краеведческом музее откроется выставка глиняных игрушек (6+)

7 декабря в 15-00 в Орловском краеведческом музее открывается выставка «В каждой деревушке своя глина и игрушки» плешковского художественного промысла, подготовленная совместно с Орловским областным центром народного творчества. Гостям экспозиции расскажут и покажут традиционную народную культуру нашего региона. Также планируется подведение итогов областного конкурса декоративно-прикладного искусства, в котором приняли участие 68 мастеров народных ремёсел, в возрасте от 5 до 69 лет. Жители и гости Орловской области познакомятся с историей старинного художественного промысла Ливенского района, увидят работы потомственных плешковских мастеров Иваниловой А.М. и Красова Е.Е.. В экспозиции будут представлены произведения народных мастеров России Фроловой Н.Н. и Сапрыкиной Е.М., а также работы участников и победителей областного конкурса «В каждой деревушке своя глина и игрушки», — рассказали в музее.

 

Орловское отделение ПФР теперь Вконтакте
Орловские сантехники могут поучаствовать в конкурсе
Мценск попал в программу развития моногородов
Опубликовано 30 Ноя 2018 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"