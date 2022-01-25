25 января 2022



В краеведческом музее откроется выставка «Орловский край – территория древностей» (6+)

На выставке будут представлены материалы археологических раскопок, проводимых на территории Орловской области Институтом археологии Российской академии наук (ИА РАН) под руководством научного сотрудника отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Олега Радюша. Выставка откроется 26 января в 15.00, а в 16.30 в группе Орловского краеведческого музея социальной сети ВКонтакте состоится презентация Олега Радюша по археологическим открытиям прошлого года.

В 2021 году экспедицией ИА РАН при поддержке администрации Орловской области и проекта «1XPEDITION» в Орле были проведены археологические раскопки в пределах участков реконструкции Красного моста и центральной части детинца Орловской крепости.

В результате проведения раскопок в створе Красного моста были обнаружены четыре постройки, относящиеся к древнерусскому периоду. Обнаружены фрагменты круговой керамической посуды XI – первой половины XIII веков. В постройках этого периода и прилегающих участках раскопа найдены несколько целых шиферных пряслиц, ножи, рамка от пряжки и обломок подвески, в виде топора, черешковые наконечники стрел, фрагменты стеклянных браслетов, нательный крест с эмалью и многое другое.

В начале мая 2021 года подводные поисковики орловского клуба подводного плавания «Диво», в рамках научно-исследовательского проекта «1XPEDITION», обнаружили в Новодеревеньковском на дне и берегу реки Гоголь фрагменты средневекового вооружения – наконечники стрел, копий, части клинкового оружия, элементы конской амуниции. Благодаря этому сотрудникам ИА РАН удалось локализовать место одного из известных сражений в русской средневековой истории – «Судбищенской биты».

На выставке также будут представлены реконструкции костюмов XVI века, выполненные кандидатом исторических наук, членом экспертного совета Всероссийской общественной организации «Клубы исторической реконструкции России» Дмитрием Кореневым.

Выставка «Орловский край – территория древностей» в Орловском краеведческом музее будет работать до конца февраля 2022 года.

В музее соблюдается масочный режим, вход по предъявлению QR-кода, осуществляется контроль температуры.

 

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Опубликовано 25 Янв 2022 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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