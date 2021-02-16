В краеведческом музее открылась выставка «От средней полосы до северных морей» (6+)

Сегодня в Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка «От средней полосы до северных морей». Авторы экспозиции – участники многочисленных областных, российских, международных выставок – преподаватель Орловского областного колледжа культуры и искусств, член международной федерации фотоискусств (А.Ф.И.АП) Александр Лебедев и педагог дополнительного образования Дома детского творчества №3 г. Орла Сергей Шатеев. Их работы хранятся в частных коллекциях, а также в фондах Орловского краеведческого музея.

На выставке представлено около 50 пейзажей Калининградской, Мурманской, Ярославской и, конечно же, Орловской областей. В музее соблюдается масочный режим.