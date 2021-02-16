16 февраля 2021



В краеведческом музее открылась выставка «От средней полосы до северных морей» (6+)

Сегодня в Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка «От средней полосы до северных морей». Авторы экспозиции – участники многочисленных областных, российских, международных выставок – преподаватель Орловского областного колледжа культуры и искусств, член международной федерации фотоискусств (А.Ф.И.АП) Александр Лебедев и педагог дополнительного образования Дома детского творчества №3 г. Орла Сергей Шатеев. Их работы хранятся в частных коллекциях, а также в фондах Орловского краеведческого музея.

На выставке представлено около 50 пейзажей Калининградской, Мурманской, Ярославской и, конечно же, Орловской областей. В музее соблюдается масочный режим.

 

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Опубликовано 16 Фев 2021 в 17:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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