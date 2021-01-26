26 января 2021



В краеведческом музее открывается выставка «Спасённые древности» (12+)

На выставке будут представлены материалы археологических раскопок 2018-2019 гг. в поселке Куракино Свердловского района и экспонаты из личного фонда князей Куракиных, хранящегося в Орловском краеведческом музее.

Раскопки велись археологической экспедицией группы компаний «Черноземье» на территории Преображенской церкви, взорванной в августе 1943 года. В ходе работ был обнаружен склеп с захоронением князя Алексея Борисовича Куракина (1759-1829) и его супруги Наталии Ивановны.

Княжеский род Куракиных, ведущий начало от литовских князей Гедиминовичей, дал России выдающихся государственных деятелей, наиболее известными из которых были сподвижник Петра I Борис Иванович Куракин, Александр Борисович – камергер, обер-прокурор Сената, посол в Париже в 1809-1812 гг., оставшийся в истории как «князь бриллиантовый». В орловском имении жил и был там захоронен князь Алексей Борисович – сенатор, генерал-прокурор, министр внутренних дел, член Госсовета. В стационарной экспозиции музея представлен большой комплекс предметов из куракинского имения, а открывающаяся выставка с редкими акварелями, фотографиями, книгами дополнит наши знания о княжеском роде Куракиных.

 

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Опубликовано 26 Янв 2021 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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