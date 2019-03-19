В краеведческом музее покажут «Дом волшебников» (0+)

21 марта в 14-00 Орловский краеведческий музей открывает выставку «Дом волшебников», посвященную 75-летию со дня основания Орловского театра кукол и Году театра в России. Орловский театр кукол ведет свою историю от 5 сентября 1943 года. Именно в этот день зрители увидели первый спектакль театра кукол – сказку по пьесе Е. Тараховской «По щучьему велению». Постановку осуществила Александра Воскресенская, первый режиссёр и художественный руководитель театра, в прошлом – артистка Ленинградского театра кукол.

В 2018 году Орловский областной театр кукол открыл свой юбилейный, 75-й театральный сезон. За 75 лет театр объехал с гастролями всю центральную Россию, Украину, Белоруссию, Дагестан, Чечню. Побывал в Болгарии и неоднократно выступал во Франции. За время существования в театре поставлено более 300 спектаклей для детей и взрослых.

На выставке будут представлены фотографии, документы, афиши, книги отзывов разных лет, паркетные, планшетные, тростевые, перчаточные куклы, художественные композиции по сюжетам театральных постановок, макет дизайнерского оформления интерьеров театра.

В специальных фотозонах выставки посетители смогут сделать памятные снимки с ростовыми куклами.